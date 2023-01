Un champion du monde de ski perd la vie à seulement 31 ans, pris dans une terrible avalanche au Japon

C'est une nouvelle qui va certainement attrister tous les amoureux de sport alpin puisque l'on vient d'apprendre le décès d'une star de la discipline à seulement 31 ans. Vainqueur de la médaille d'or lors des championnats du monde de ski acrobatique en 2015, Kyle Smaine est un jeune skieur américain qui aime explorer le monde à la recherche d'endroits pour pratiquer sa passion. Malheureusement pour lui, sa virée au Japon s'est terminée de la pire des façons, comme on vient de l'apprendre. Les autorités du pays ont révélé que deux hommes venaient d'être retrouvés morts après avoir été pris dans une avalanche du côté de Nagano.

Si leurs informations ne font pas état de l'identité des deux hommes en question, le magazine de ski Mountain Gazette affirme que l'un des deux est bien Kyle Smaine. C'est en remontant le fil de messages postés sur Instagram par d'autres personnes voyageant avec le champion du monde, que le magazine peut affirmer cela. L'homme qui l'accompagnait était également un sportif de haut niveau puisqu'il s'agit d'Adam U, un skieur professionnel. Ils étaient avec le photographe Grant Gunderson, qui a publié un message sur Instagram après le terrible incident. "Hier s'est déroulé le pire scénario de cauchemar", lance-t-il, visiblement sous le choc de ce qu'il vient de vivre.

Kyle a été jeté à 50 mètres par le souffle, puis enterré et tué

Si l'identité de la deuxième personne retrouvée morte n'a pas été dévoilée, un responsable de la police japonaise a expliqué que les deux hommes ont été retrouvés en "arrêt cardio-respiratoire". "Kyle et l'autre skieur ont essayé de s'enfuir. Adam a été enterré à 1,5 m de profondeur pendant 25 minutes et est indemne. C'est un miracle. Le skieur enterré à côté de lui est mort des suites de blessures internes. Kyle a été jeté à 50 mètres par le souffle, puis enterré et tué", décrit Grant Gunderson dans son récit poignant.