Un chanteur pris en flag' de comportement déplacé : une vidéo choquante embrase la Toile

J'aurais mérité une bonne claque, on va pas se mentir

Grand ami de Jeremstar, interprète du titre Chipolata, Téo Lavabo s'en est très vite voulu en revoyant cette vidéo. Il a tenu à, personnellement, présenter ses excuses à la jeune femme. "Je découvre cette vidéo et je suis choqué moi-même de voir mon comportement après avoir lu ton ressenti, admet-il. Je comprends tout à fait ta réaction et ton malaise très légitime. Quand on me demande des selfies, j'en fais très souvent des tonnes pour amuser la galerie en faisant des trucs débiles, mais là pour le coup j'ai dépassé la limite, c'était irrespectueux je le vois bien ! Je ne veux pas du tout banaliser ce genre de comportements. Je prône tous les jours la liberté de chacun, mais cette fois-ci j'ai nui à ta liberté et à ta pudeur. Je te présente mes excuses sans m'attendre à ce que tu les acceptes. J'aurais mérité une bonne claque, on va pas se mentir..."