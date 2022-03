Téo Lavabo célibataire... mais pas vraiment : "J'ai des petits chéris !"

Pas de grand chipolata dans sa vie. Invité dans l'émission de Jordan de Luxe, intitulée L'instant de Luxe 2.0, Téo Lavabo a accepté de donner d'amples détails à propos de sa vie sentimentale. Et si vous vous demandiez si Monsieur était un coeur à prendre, la réponse est oui. Le jeune homme de 30 ans, amené à parler amours, a affirmé qu'il était célibataire et qu'il était très satisfait de cette situation.

Je n'ai pas envie d'être en couple, je n'ai pas le temps !

"Je vais avoir le regard des 'Ooooh', a-t-il expliqué, le 3 mars 2022 à Jordan de Luxe. Les gens m'emmerdent quand je leur dit que je suis célibataire, à me regarder avec de la tristesse. Mais je n'ai pas envie d'être en couple, je n'ai pas le temps ! J'ai des petits chéris, des personnes que j'apprécie, avec qui je passe du temps. Et je leur voue du temps quand je suis là. Mais j'ai autre chose à faire. J'aurai le temps un jour, comme je l'ai déjà eu. J'ai été en couple pendant 3 ans."

C'était ma résolution de la nouvelle année

Entre l'élaboration de sa discographie haut en couleurs, la construction de son personnage, l'entretien de ses combinaisons en lycra, sa passion pour la photographie et les travaux de rénovations de son appartement, Téo Lavabo n'a tout simplement pas de temps à accorder à un éventuel compagnon. Et à une compagne ? Côté coeur, l'artiste ne semble pas tellement intéressé. Mais côté chambre à coucher, tout reste possible. "J'ai essayé. Avec plusieurs même, a précisé l'ancien candidat de l'émission Incroyable talent. Pas en même temps mais pourquoi pas ? J'ai eu des plus jeunes, des plus âgées. C'était intéressant, je voulais voir, je voulais essayer. C'était ma résolution de la nouvelle année cette année-là." Mesdames, si vous êtes intéressées : la liste d'attente semble être toujours ouverte...

Retrouvez l'interview intégrale de Téo Lavabo sur la chaîne Youtube de Jordan de Luxe.