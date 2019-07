Un dîner presque parfait : Une scène de racisme anti-asiatique fait polémique

L'épisode d'Un dîner presque parfait diffusé hier, mercredi 24 juillet 2019, sur W9 a scandalisé les téléspectateurs. Et pour cause, les participants au célèbre programme se sont laissé aller à faire des comportements racistes envers la communauté asiatique. Une scène vivement critiquée sur Twitter, notamment par l'écrivaine engagée Grace Ly.

Alors que le thème de la soirée était "zen et détendu", plusieurs éléments clochaient. Des chapeaux coniques, posés sur la table en guise de décoration, ont inspiré une candidate qui s'en est servi comme déguisement, allant jusqu'à brider ses yeux et imiter un accent. Des agissements qui n'ont pas indigné pour un sou les autres participants. Pire encore, tous ont suivi le mouvement. "Ces gestes sont insupportables ! Non, CE N'EST PAS ACCEPTABLE pour les spectateurs, chaînes, participants", a lancé Grace Ly sur le site de microblogging. Et de poursuivre : "Notre physique, nos langues ne sont pas à disposition pour 'faire rire', comme décoration de table ou animation."

"Notons au passage les aspects réducteurs, essentialisants (et hors sujet) du thème 'Zen et détendu' du dîner sur une décoration de table composée de 'chapeaux coniques' : en quoi des protections contre le soleil de travailleurs de la terre, c'est zen et détendu ? Et d'une statue de Bouddha sur la table à côté d'un nénuphar : que fait le leader spirituel d'une des religions les plus pratiquées dans le monde dans une édition spéciale Bretagne ?", a ajouté Grace Ly avant d'inviter ses followers à signaler cette séquence au CSA. Un coup de gueule partagé par bien des internautes, choqués par les scènes diffusées...

Pour l'heure, la production d'Un dîner presque parfait n'a pas réagi à la polémique.