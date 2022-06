Un influenceur ultra-populaire disparait en plein live, grande inquiétude...

Avec plus de 100 millions d'abonnés, c'est l'un des hommes les plus influents de toute la Chine : extrêmement populaire, Li Jiaqi est une véritable star dans le pays. Mais le jeune homme a littéralement disparu depuis 10 jours et n'a plus donné aucun signe de vie, depuis une vidéo qui n'a pas vraiment plu aux autorités chinoises : à la veille du 33ème anniversaire du massacre de la place Tian An Men, il a montré dans un live sur Weibo (le réseau social chinois) un gâteau en forme de char.

Une provocation qui n'est clairement pas passée : quelques minutes après l'apparition du gâteau à l'écran, le live s'est brutalement coupé... et plus personne n'a entendu parler de l'influenceur depuis. Il faut dire que dans le pays, ce massacre est complètement occulté : il n'est jamais enseigné à l'école et il est même interdit de l'évoquer sous peine, comme ce jeune homme, d'en faire les frais.

Mais ses fans s'inquiètent : des hashtags à son nom apparaissent régulièrement pour exiger de savoir ce qui lui est arrivé, malgré une censure de plus en plus forte. Beaucoup d'entre eux espéraient le voir réapparaitre ce dimanche pour un live qu'il avait promis depuis longtemps mais ils ont été déçus puisque personne ne s'est montré.

Une histoire qui rappelle celle de la joueuse de tennis Peng Shuai : il y a quelques mois, la jeune femme de 36 ans avait accusé un ancien ministre de viol sur Weibo, un message qui n'avait duré qu'un quart d'heure avant d'être supprimé. Elle avait ensuite disparu pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la communauté internationale se mobilise pour la retrouver.

Soudainement réapparue lors d'entretiens soi-disant libres mais en réalité très contrôlés, elle avait démenti ces accusations, expliquant qu'elle n'avait pas compris tout ce battage médiatique derrière elle et qu'elle mettait fin, définitivement, à sa carrière de joueuse professionnelle. D'autres personnalités chinoises avaient été menacées de la même façon, disparaissant avant de revenir "plus sages", quelques mois plus tard.

Une façon de faire très inquiétante dont le peuple chinois n'avait pas conscience, en raison d'une censure très puissante. Mais cette fois-ci, la disparition de Li Jiaqi sera difficile à cacher : ultra-populaire en Chine, il est extrêmement attendu et recherché.