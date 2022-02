Peng Shuai parle enfin après sa disparition : elle rétropédale et évoque un 'énorme malentendu'...

C'est une affaire qui a ému le monde lorsqu'elle est sortie, le 2 novembre 2021. L'ancienne joueuse de tennis professionnelle Peng Shuai accusait sur les réseaux sociaux l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli de viol. Un message rapidement supprimé de la plateforme et pendant deux semaines, plus aucun signe de vie de celle qui fut numéro 1 mondial de double. Les informations qui parviennent au reste du monde proviennent du gouvernement chinois et beaucoup se montrent sceptique sur leur véracité et il paraît difficile de savoir si la jeune femme de 36 ans est vraiment libre de ses actes et de sa parole.

Ce post a donné lieu à un énorme malentendu de la part du monde extérieur

Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'affaire, Peng Shuai a accordé une interview exclusive au journal L'Équipe. Plus de trois mois après, elle ne semble plus vraiment se souvenir de ce message incriminant un haut dignitaire du parti communiste chinois. "Ce post a donné lieu à un énorme malentendu de la part du monde extérieur. Je souhaite qu'on ne déforme plus le sens de ce post. Et je souhaite également qu'on ne rajoute pas plus de battage médiatique là-dessus...", déclare-t-elle dans L'Équipe.

Des propos qui confirment le changement radical de version de la part de Peng Shuai, ce que le gouvernement avait déjà plus ou fait comprendre en fin d'année dernière. Et lorsqu'on lui parle d'une potentielle agression sexuelle qu'elle a dénoncé à l'époque, la réponse peut laisser perplexe. "Agression sexuelle ? Je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une quelconque agression sexuelle", assure l'ancienne athlète, avant de balyer également les accusations de disparition : "Je n'ai jamais disparu, tout le monde a pu me voir".

Un message effacé par la joueuse qui en avait "envie"

Enfin, concernant le message d'alerte, publié sur le réseau social chinois Weibo, lancée par Peng Shuai, elle explique l'avoir "effacé" d'elle-même. La raison ? "Parce que j'en avais envie", répond-elle simplement.

Se voulant rassurante, la sportive chinoise semblait en forme selon les journalistes de L'Équipe. Balayant d'un revers de main toutes les polémiques de ces derniers mois, Peng Shuai souhaite donc passer à autre chose et elle assure désormais que tout va pour le mieux dans sa vie.

