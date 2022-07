Un international français bien connu perd deux cousins, tués à coups de couteau

C'est une histoire qui fait froid dans le dos qui a eu lieu dans la ville d'Angers (Maine-et-Loire) aux alentours de 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Une rixe d'une violence extrême a eu lieu et trois personnes ont perdu la vie, dont un mineur de 16 ans, les deux autres n'étant pas bien plus âgés puisqu'ils ont 18 et 20 ans. Le terrible drame a eu lieu sur sur l'esplanade Coeur-de-Maine, dans le centre-ville d'Angers et un suspect âgé de 32 ans a été mis en examen dimanche soir et placé en détention, a annoncé le parquet dimanche.

Une horrible folie meurtrière qui vient toucher au coeur le monde du rugby puisque les trois hommes décédés étaient tous rugbymen. Visiblement, ils tentaient tous les trois de venir en aide à une femme importunée par leur agresseur, avant que ce dernier ne se retourne contre eux, les attaque au couteau et les tue, d'après les informations du Parisien. Parmi les victimes, deux d'entres elles avaient un lien de parenté avec un célèbre rugbyman évoluant actuellement pour le Rugby Club de Toulon. En effet, Emerick Setiano, 25 ans, est une star de son sport et il compte notamment 6 sélections avec l'équipe de France.

Atama et Manolito étaient des enfants du club

Ce dernier a publié sur son compte Instagram en story un message pour ses deux cousins partis trop tôt. "Horrible. Paix à vos âmes mes petits-cousins", a-t-il écrit. Probablement dévasté par la nouvelle, Emerick Setiano a donc eu la douleur de perdre deux membres de sa famille. L'ancien club de deux jeunes garçons, le SCO Angers, a également tenu à leur rendre un émouvant hommage. "Toute la famille du SCO Rugby Angers s'associe à la douleur des parents d'Atama et Manolito qui ont trouvé la mort cette nuit à Angers. Atama et Manolito étaient des enfants du club. Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille et à toute la communauté Wallis", indique le club en référence à Wallis-et-Futuna, dont est originaire leur famille.