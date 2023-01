Un jeune espoir français meurt à seulement 20 ans, son ancien club "sous le choc", lui rend un vibrant hommage

Le monde du football commence bien mal l'année 2023 avec une nouvelle qui va attrister tous les amoureux de sport. Agé de seulement 20 ans, Ruben Kutran a perdu la vie, comme l'a annoncé son ancien club des Girondins de Bordeaux, le 31 décembre dernier. Le jeune homme a intégré le centre de formation du club bordelais en 2017, y restant pendant 5 saisons avant de le quitter en juin 2022. D'origine néo-calédonienne, le footballeur évoluait au poste de latéral gauche et pour l'heure, on ne connaît pas les circonstances de sa disparition. C'est donc son ancien club qui a été le premier à dévoiler l'information publiquement, dans un message sur le compte Twitter officiel de l'équipe.

"Le FC Girondins de Bordeaux est sous le choc après avoir appris le décès de Ruben Kutran. Joueur du centre de formation pendant 5 saisons entre juillet 2017 et juin 2022. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches", a déclaré le club en publiant également une photo du jeune garçon avec le fameux maillot si symbolique de l'équipe bordelaise. Une nouvelle qui a évidemment attristée les fans de l'équipe et le tweet est très rapidement devenu viral, avec plus de 10 000 likes. L'ancien joueur du club Rio Mavuba a d'ailleurs réagi avec émotion à cette bien triste nouvelle, tout comme des centaines d'anonymes, qui partagent la peine de la famille.

Les supporters partagent leur émotion sur Twitter

"Pour avoir pu jouer à ses côtés en sélection calédonienne, il était comme un grand frère qui a réussi à jouer pro en France. Repose en paix Ruben", écrit l'un d'eux, qui semble avoir connu le jeune footballeur, tandis qu'un autre résume bien le sentiment général parmi les supporters bordelais : "Je vais me coucher le coeur lourd... Je ne connaissais ni l'homme ni le joueur mais cette annonce m'attriste profondément... Pensée et courage à sa famille et ses proches, amis."