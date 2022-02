Un jeune réalisateur fait vivre l'enfer à une étudiante : Menaces, insultes, pornographie... un fait divers glaçant !

C'est une histoire incompréhensible mais très inquiétante qui s'est produite cette semaine en Grande-Bretagne : un jeune réalisateur de 22 ans, Riagain Grainger a été condamné à près de trois ans de prison pour avoir harcelé de façon continue l'une de ses anciennes amies depuis plus de trois ans. Le jeune homme, espoir du cinéma nord-irlandais ne laissait pas à sa victime "le temps de respirer avant un nouveau message".

Nommé au dernier festival de Cannes en tant que producteur d'un court-métrage, il avait rencontré Georgia Smith, originaire de Manchester, pendant leurs études dans une école de cinéma. Devenus amis, il avait commencé à lui envoyer beaucoup de messages mais surtout n'avait pas supporté qu'elle parte en vacances avec d'autres amis.

Le calvaire a commencé à ce moment-là pour la jeune fille, qui n'a que 21 ans. Fatiguée par les dizaines de messages de haine, elle a bloqué Riagain sur tous les réseaux sociaux mais celui-ci n'en a eu que faire : il a créé de nombreux faux comptes dont il se servait pour lui envoyer des messages haineux. Sachant où elle habitait, il avait pris pour habitude de traîner dans les environs et de lui envoyer des messages disant "Je surveille chacun de tes mouvements".

Sa victime a alors pris peur. "Je ne pouvais plus rien faire, j'avais l'impression qu'il me regardait et me suivait partout. A l'université, il me regardait par la fenêtre et j'ai passé ma troisième année enfermée chez moi, paniquée qu'il puisse être devant ma porte. J'ai toujours eu plutôt confiance en moi mais ses messages ont tout détruit, je me suis mis à ne plus supporter mon apparence, mon poids, la forme de mon visage et même ma couleur de cheveux !"

Riagain Grainger, voyant que la jeune fille ne voulait plus lui parler, avait en effet commencé à remplir les réseaux sociaux de messages de haine, l'engageant à se suicider et appelant les gens à la tuer. Il avait même mis sa photo sur des sites pornographiques, ce qui représente un vrai "désastre psychologique" selon le procureur.

Après une première amende de 2500 livres en 2019, le jeune réalisateur qui était sur le point de collaborer avec HBO et la BBC ira donc en prison car le juge n'a pas pris en compte les troubles mentaux dont avait parlé son avocat.