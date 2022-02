Un jeune rugbyman oublié par son club sur une aire d'autoroute ! Il fait une heureuse rencontre

C'est une sorte de remake de Maman j'ai raté l'avion que nous a joué le club de rugby de Massy dimanche dernier sur l'autoroute A6. Alors qu'il rentre de Bourg-en-Bresse (Ain), après une solide victoire à l'extérieur avec son équipe des espoirs du RC Massy Essonne, le jeune Jonathan Brillon s'est retrouvé dans une situation pour le moins étonnante. Le rugbyman de 19 ans, ravi de la belle victoire, sort du car de son club et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. "On s'est arrêtés sur une aire d'autoroute et on est tous partis prendre un McDo. Je me suis assis pour le manger dans un coin et j'y suis resté pas mal de temps parce que j'étais au téléphone", explique-t-il au Parisien.

Quand j'ai relevé la tête, il n'y avait plus personne !

Jusqu'ici rien de bien surprenant, sauf que pris dans sa conversation, Jonathan Brillon va avoir une bien mauvaise surprise... "Quand j'ai relevé la tête, il n'y avait plus personne !", s'exclame-t-il. Heureusement pour lui, le jeune homme ne va pas avoir le temps de paniquer trop longtemps, comme il l'explique. "Notre car était garé juste derrière celui de Rouen. J'ai appelé un copain puis j'ai eu mon entraîneur, il a tout expliqué à l'entraîneur de Rouen, je suis monté avec eux et ils m'ont laissé à l'aire de repos suivante où mon car m'attendait", raconte-t-il.

Une vraie chance pour Jonathan Brillon qui a pu compter sur la présence d'un autre car de rugbymen sur la même aire d'autoroute. "Les espoirs de Rouen ont joué à Chambéry, et on s'est retrouvés au même endroit par hasard", se réjouit-il aujourd'hui, même si le trajet n'a pas été de tout repos avec ses sauveurs d'un jour : "Je me suis fait chambrer par les Rouennais d'abord. J'ai dû chanter une chanson devant tout le monde".