Un joueur de rugby trompé par sa fiancée avec un coéquipier : il les surprend en plein acte sexuel !

Il y a des histoires qu'on a du mal à croire et pourtant celle-ci est bel et bien vraie. Joueur de rugby de haut niveau, Michael Lichaa vit en Australie avec sa fiancée, Kara Childerhouse, après plusieurs années à parcourir le pays pour son métier. Un matin, le sportif de 29 ans se réveille et trouve sa fiancée en plein acte sexuel avec un de ses anciens coéquipiers du club des Bulldogs de Canterbury-Bankstown dans son jardin ! Une situation qui le met hors de lui et il décide alors de quitter son domicile après avoir vu ça.

Fou de rage, il décide de boire une bonne partie de la journée pour tenter de noyer son chagrin avant de prendre une décision qui aurait bien pu lui coûter la vie. Totalement ivre, il se rend chez son ancien coéquipier et amant de sa fiancée, Adam Elliott le lendemain matin. Dans un état second, il vient pour se venger et compte bien en découdre avec lui, mais rien ne va se passer comme prévu. Après avoir violemment tapé sur la vitre de la porte d'entrée, cette dernière se brise et blesse très grièvement Michael Lichaa au niveau du bras. Face au bruit et aux hurlements du rugbyman qui crie "Je vais le tuer", les voisins décident d'agir et préviennent la police du coin.

Opéré en urgence, il est finalement acquitté lors du procès

Gravement atteint, Michael Lichaa est transporté à l'hôpital afin d'y être soigné. D'après les officiers de police présents sur place, les lieux ressemblaient à une mare de sang... Le rugbyman a dû subir une intervention chirurgicale en urgence afin de stopper l'hémorragie. Après les faits, Kara Childerhouse a accusé son compagnon de l'avoir agressé et ce dernier a été inculpé pour violence domestique pour cette histoire qui remonte à février 2021. Le procès a eu lieu il y a quelques jours et la jeune femme est revenue sur ses accusations, ne se présentant pas à l'audience.

Michael Lichaa a donc été acquitté des faits qui lui étaient reprochés. "Je suis content que la vérité soit enfin sortie (...) Je veux juste mettre tout ça derrière moi maintenant et continuer ma vie et les jours heureux à venir", a-t-il déclaré après son procès, dans des propos rapportés par le New York Post.