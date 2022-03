Un si grand soleil déprogrammé : 2 semaines d'absence, la raison dévoilée

Il n'est pas rare de voir Un si grand soleil déprogrammé lorsque l'actualité l'exige. Et ces derniers temps, entre la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, les fans de la série ont dû prendre leur mal en patience ! Malheureusement, ils ne vont pas tarder à subir une nouvelle déconvenue : le feuilleton de France 2 s'apprête à faire une pause de 2 semaines, entre le 28 mars et le 8 avril.

La raison ? Les élections présidentielles et les clips de campagne des candidats qui vont être diffusés tous les soirs à cette heure si stratégique, juste après le journal d'Anne-Sophie Lapix. Comme lors de chaque élection, les spectateurs pourront donc voir les présentations de Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Nathalie Artaud, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Eric Zemmour .

Sans oublier, bien sûr, celui d'Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession pour les élections qui se tiendront le 10 et 24 avril 2022. Pour les spectateurs, c'est un coup dur de ne pas pouvoir retrouver les histoires des habitants de Montpellier, diffusées à 20h35 depuis déjà plus de trois ans et mettant en scène, notamment, Mélanie Maudran et Tonya Kinzinger, anciennes actrices de Sous le Soleil.

Ces prochaines semaines, il va donc falloir être très patient, surtout que la série va connaître plusieurs autres déprogrammations : ce mercredi 8 mars, par exemple, en raison du concert donné pour soutenir les populations ukrainiennes. Présenté par Nagui et sa complice, la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi, il met en scène de nombreux artistes dont Clara Luciani, Indochine, Julien Clerc, Zazie ou encore Carla Bruni et Pascal Obispo, en collaboration avec la Croix-Rouge.

Un événement important et une autre déprogrammation dans la semaine : l'équipe de France de rugby affronte le Pays de Galles dans un match très important comptant pour le tournoi des Six Nations. Diffusé en direct sur France 2 le vendredi 11 mars, il devrait encore faire quelques malheureux.