Jordan Michallet : La femme du rugbyman, enceinte, s'exprime après son suicide

C'est une jeune femme très éprouvée mais courageuse qui a pris la parole ce dimanche 6 mars 2022 dans le Canal Rugby Club. Noémie Michallet, enceinte, a perdu son mari Jordan il y a quelques semaines. Celui-ci s'est en effet donné la mort en raison d'une dépression liée à son métier de joueur de rugby professionnel. Sous une pression constante, le jeune homme a craqué lors d'une semaine décisive.

"Le problème, c'est que c'est allé très, très vite. En une semaine, tout s'est dégradé. Et Jordan n'a pas osé en parler, ou alors trop tard. Je sais que, au club de Rouen, s'ils avaient eu le ressenti de Jordan, ils auraient été là pour lui. Ils l'auraient aidé, ils ne l'auraient pas laissé tomber. Malheureusement, un joueur a toujours honte d'avouer ses faiblesses, honte de dire qu'il va mal ou qu'il est fatigué", a-t-elle expliqué, très digne, à la journaliste Isabelle Ithurburu.

Son mari, qui avait "peur du jugement", vivait une "petite semaine, avec une baisse de moral", mais avait surtout "une certaine pression parce que le club se retrouvait près de la zone de relégation. Mais il avait toujours ce sourire sur lui. On venait de faire l'échographie de notre enfant et il était très, très heureux de savoir qu'on attendait une petite fille". Un bébé qui avait fait dire au jeune homme, le 1er janvier, que cette année allait être "la plus belle de [sa] vie, avec la construction de [sa] famille". Une phrase qui n'avait pas vraiment laissé présager à sa femme un suicide quelques jours plus tard, "un geste qui est l'inverse de Jordan". Surtout que le futur papa était sérieux dans son travail.