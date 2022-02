Anne Hidalgo : Échange tendu avec Cyril Viguier sur la circulation à Paris

Depuis la rentrée 2021, Cyril Viguier s'impose à l'antenne avec son rendez-vous politique Face aux territoires. Une émission hebdomadaire diffusée sur TV5 Monde, en partenariat avec Ouest-France et Nice-Matin. Et à l'approche des élections présidentielles, qui se dérouleront en avril prochain, le présentateur de 58 ans peut se targuer de se différencier des autres programmes politiques en apportant une touche régionale sur son plateau. Depuis le lancement, il a reçu de nombreuses personnalités de tous les bords telles que Valérie Pécresse, (présidente de la région Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle 2022). Ce jeudi 24 février, c'est Anne Hidalgo qui était son invitée. Et au moment d'évoquer la circulation à Paris, le ton est quelque peu monté.

Après avoir été première adjointe au maire de Paris de 2001 à 2014 et conseillère régionale d'Île-de-France de 2004 à 2014, Anne Hidalgo est devenue la première femme maire de Paris à l'issue des élections municipales de 2014. La membre du Parti Socialiste a été réélue en 2020. Mais pour 2022, c'est le poste de présidente de la République qu'elle convoite. Ainsi, elle a fait le déplacement sur le plateau de Face aux territoires pour parler de son programme. Et, après un moment de malaise à cause de l'évocation de Bertrand Delanoë, c'est une petite tension qui s'est installée lorsque le sujet de la circulation à Paris a été abordé.

Alors que les automobilistes s'étaient déjà indignés à cause des coronapistes qui rendaient la circulation plus difficile, une nouvelle mesure a ajouté de l'huile sur le feu. Depuis le 30 août dernier, la vitesse maximale dans la quasi totalité de la capitale a été rabaissée de 50 à 30 km/h. Une décision prise par Anne Hidalgo qui n'a pas fait que des heureux, parmi lesquels Cyril Viguier. "Est-ce que vous n'êtes pas handicapée par la politique que vous avez menée à Paris et qui fait que Paris est totalement asphyxiée. Moi-même en moto j'ai vu...", a-t-il lancé. Son invitée lui a donc fait savoir qu'il ne pouvait "pas dire des choses pareilles". Elle lui a ensuite fait remarquer qu'elle n'était pas en campagne pour les municipales et qu'elle souhaitait donc parler de la France. "Ca ne pèse pas sur ma campagne", a-t-elle précisé.

Si elle pensait que la discussion sur le sujet allait s'arrêter là, c'était bien mal connaître Cyril Viguier. Ce dernier lui a fait remarquer qu'elle semblait agacée quand on lui parlait de la circulation à Paris. Et il lui a demandé si elle avait conscience que cela était un problème. "J'ai été réélue. Peut-être que ça vous a échappé, mais je ne suis pas candidate à l'élection de la mairie de Paris. Donc je parle aux Françaises et aux Français", a rétorqué Anne Hidalgo. Elle a également souligné qu'elle était l'une des politiques qui s'était le plus engagée pour faire diminuer la pollution atmosphérique dans le pays. "La circulation à Paris, comme dans les grandes villes, est une circulation qui ne peut plus se faire. Vous êtes en train de ramener le sujet sur Paris, alors que je vous dis depuis le début qu'il faut différencier les territoires", a-t-elle conclu.