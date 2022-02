Aurore Delplace (Un si grand soleil) maman d'Aaron : "Un bébé facile, rieur mais..."

Ce mardi 22 février 2022 est un grand jour pour Aurore Delplace ! La comédienne de 35 ans va enfin réapparaître dans la série Un si grand soleil sur France 2 après plusieurs mois d'absence. Elle s'était éloignée des tournages pour la meilleure des raisons : fonder une famille. En effet, Aurore Delplace a accueilli son premier enfant au mois d'octobre 2021 avec son compagnon Kevin Levy. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez, prénommé Aaron.

Malgré un nouveau quotidien "sportif" et bouleversé par les couches et les biberons de son fils, Aurore Delplace ne pourrait pas être plus heureuse d'être devenue maman. Pour Télé Loisirs, elle s'est d'ailleurs extasiée sur la belle personnalité que dégage déjà le petit Aaron. "Je suis en pleine forme ! J'ai un bébé assez facile même s'il ne dort pas beaucoup la nuit (elle rigole). Mais sinon, il est rieur, en bonne santé. C'est un bébé bonheur ! Il est juste roux !", a-t-elle indiqué à nos confrères.

L'interprète de Johanna dans Un si grand soleil a également reconnu être une maman complètement gaga, qui a beaucoup de mal à se séparer de son bébé. "Avec Kevin, on a trimballé Aaron partout ! On a été en Belgique, on a vu toute la famille, on lui a fait faire du train. Je suis quand même restée pas mal à la maison, ce qui ne m'a empêché de faire la fête (...) Il aime le bruit, la musique et la fête (elle rit). Après, en ce qui me concerne, je suis quand même une maman kangourou. Aaron est tout le temps sur moi, je ne le lâche pas d'une semelle même s'il commence à aller à la crèche", apprend-t-on encore.