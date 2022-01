Aurore Delplace (Un si grand soleil) maman : elle reprend déjà le travail, "c'est sportif !"

"C'est trop bon de revenir après trois mois d'arrêt." Voici les premières déclarations d'Aurore Delplace auprès de Télé Star. La comédienne a retrouvé les plateaux de tournage de la série Un si grand soleil pour son plus grand plaisir après une pause bien méritée pour se consacrer à son premier enfant (un petit garçon prénommé Aaron et né en octobre 2021). Alors qu'elle réapparaît même à l'antenne du lundi au vendredi sur France 2, elle a également pu en dire plus sur ce qui attend les téléspectateurs : "Johanna revient pour défendre Yasmine. Sa fille, Anissa, va bientôt intégrer le cabinet en tant que stagiaire. C'est tout ce que je sais pour l'instant."

Reprendre le chemin du travail demande tout de même une sacrée organisation à Aurore Delplace, laquelle doit désormais jongler avec son rôle de maman. Elle peut bien sûr compter sur son compagnon Kevin Levy (qui a notamment fait un two men show avec Tom Leeb). "C'est sportif ! Heureusement que je ne suis pas une grosse dormeuse et que Kevin, le papa, est génial. C'est lui qui gère quand je tourne. Je lui ai quand même demandé de m'envoyer un SMS toutes les demi-heures pour me dire que tout allait bien", a-t-elle avoué.

Malgré un nouveau quotidien bouleversé par la naissance de son fils, Aurore Delplace ne pourrait assurément pas être plus heureuse. "Le 8 octobre, je suis devenue maman... Il est devenu papa.... Aaron est enfin là. Cette tempête d'amour inconditionnel est incroyable. @kevinlevyofficiel je t'aime à l'infini... Enfin presque autant que ton fils", avait-elle écrit sous une drôle de vidéo d'annonce.

Cela fait treize ans qu'Aurore Delplace et Kevin Levy forment un couple solide. Les deux comédiens se sont rencontrés dans une école de comédie musicale à Paris et le coup de foudre fut immédiat. Fonder une famille fut alors une suite logique pour le couple mais ce rêve ne fut pas des plus évidents à réaliser. En effet, la jolie blonde a traversé des épreuves douloureuses avant de devenir mère, passant notamment par une fausse couche.