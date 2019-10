Un si grand soleil : En couple, Jérémy Banster et Marie-Gaëlle Cals se confient

Le 27 août 2018, les téléspectateurs de France 2 découvraient la nouvelle série de la chaîne baptisée Un si grand soleil. Au casting, l'acteur Jérémy Banster s'est très vite fait remarquer puisqu'il campe l'un des rôles principaux, celui de Julien Bastide. Rapidement, il a également révélé sa relation avec une autre comédienne de la série : Marie-Gaëlle Cals.

Pour le magazine Gala, le couple est revenu plus en détails sur sa relation fusionnelle. En effet, ensemble depuis maintenant treize ans, les deux tourtereaux sont parents d'un fils de 9 ans et d'une fille de 6 ans. Mais avant de vivre cette idylle parfaite, les deux acteurs aux caractères foncièrement différents ont longtemps attendu : "On a pris le temps de se connaître avant d'entamer notre histoire amoureuse. Sept ans pour tout nous dire, sept ans d'amitié avant d'oser nous aimer !", confie Jérémy Banster.

Depuis, ils ont multiplié les projets communs, à la télévision mais également au théâtre. En tant que réalisateur, Jérémy Banster a également offert à plusieurs reprises un rôle à sa femme, notamment dans son tout premier film, le drame biographique intitulé La vie pure (2014). Interrogée à ce sujet, Marie-Gaëlle Cals déclare : "On adore travailler ensemble ! On le fera toute notre vie. Pour être heureux et pour que notre couple dure, c'est pour nous un vrai besoin."

Mais alors que les deux parents enchaînent les allers-retours entre l'Île-de-France où ils résident et Montpellier où s'effectue le tournage de la série, ils ont récemment pris la décision de déménager dans le Sud : "Cela devenait trop compliqué et les enfants sont prêts. Plus qu'une famille soudée, on est une vraie team !", s'exclame Marie-Gaëlle Cals.

Soudés ? Oui, on veut bien les croire. Et ce n'est pas Jérémy Banster qui dira le contraire, lui qui ne cesse de vanter les qualités de sa femme avec amour : "Elle est modeste, mais c'est une artiste complète : elle chante, danse, écrit et joue divinement bien du piano. En plus d'être belle, elle est d'une grande élégance d'âme. C'est aussi pour cela que l'aime", glisse-t-il tendrement avant de confier leur petite astuce pour faire perdurer leur passion : "On se donne des rendez-vous galants comme si on venait de se rencontrer : on s'invite à déjeuner, à dîner et on s'offre des week-ends en amoureux", raconte l'acteur de 46 ans.

Un bel exemple d'amour et de dévotion à suivre !