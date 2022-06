Un si grand soleil : Un personnage assassiné pour rendre service à son interprète

Ce lundi 20 juin 2022 est un grand jour pour les fans d'Un si grand soleil. Après environ trois semaines d'absence à cause de la campagne des législatives, la série à succès de France 2 est de retour ce soir pour de nouvelles intrigues passionnantes. Et l'une d'elles ne devrait pas ravir le public.

Dans son édition du 20 juin, Télé Star a dévoilé quelques informations sur la suite des aventures des personnages. Il y aura de l'amour avec Ludo (joué par Folco Marchi) qui tombera sous le charme de Jade (Shemss Audat). Victor (Bertrand Farge) sera aussi au coeur d'une histoire d'amour qui devrait créer quelques tensions et Gary (Alban Aumard) retrouvera le bonheur après plusieurs années de célibat. Mais la mort sera aussi une fois de plus au rendez-vous.

Après avoir notamment fait face à la mort de Léa (Marthe Fieschi) décédée dans l'incendie d'un escape game, les téléspectateurs devront faire leurs adieux à un autre personnage d'Un si grand soleil d'ici la fin de l'été. Une personne qui fait partie de la fiction depuis deux ans. Si son nom n'est pas dévoilé, nos confrères expliquent que c'est Alex Levy (Benjamin Bourgeois) qui sera chargé de cette enquête qui "connaitra de nombreux rebondissements" et qu'Elisabeth Bastide (Chrystelle Labaude) sera très impactée par cette disparition.

Interrogé par Télé Star Olivier Szulzynger, scénariste du feuilleton, a dévoilé pour quelle raison c'est ce personnage qui a été choisi pour tirer sa révérence : "Quand on a su que ce personnage devait partir rapidement à la demande de son interprète, il a fallu repenser le schéma. Ça nous challenge, parce qu'on réfléchit à la manière dont nos choix artistiques influencent le tournage. Imaginez si on supprimait l'hôpital, le nombre de comédiens qui ne travailleraient plus ! Dans le cas qui nous préoccupait, on a pensé à un assassinat car cela permettait de rebattre les cartes et de faire vivre de grandes émotions à ceux qui gravitent autour."

Des confidences qui devraient mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs.