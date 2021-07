Un si grand soleil - Une actrice annonce la mort de son personnage : "Je reste sur ma faim"

Les fans d'Un si grand soleil (France 2) vont devoir faire face à un nouveau départ. Après Jeremy Banster (qui incarne Julien Bastide), une autre personnalité phare va dire adieu à son personnage prochainement comme l'actrice l'a confié à Télé Loisirs. (Attention, spoilers)

L'intrigue estivale est fatale pour l'un des personnages d'Un si grand soleil. Ce vendredi 9 juillet, le public découvrira la mort d'Elsa, la compagne du capitaine Léoni (incarné par Moïse Santamaria). Interrogée, Julie Boulanger a révélé la fin tragique de celle qu'elle jouait depuis 2019. Aussi, les fans découvrent que c'est Julien qui est à l'origine du drame : "Elle est en train de cambrioler la maison des Bastide, elle se fait suspendre par Julien. Ils se battent. Et dans une altercation, elle tombe, se cogne la tête dans les escaliers et s'évanouit. Julien pense qu'Elsa est morte. Elle ne meurt pas à ce moment là mais, on le saura plus tard, au fur et à mesure de l'enquête."

Julie Boulanger n'était pas étonnée de cette terrible issue pour Elsa puisqu'en début d'année, elle a évoqué le sujet avec le producteur Toma de Matteis. "C'était prévu que ce personnage ne dure pas sur la longueur. Je ne devais rester que le temps d'une arche de trois mois au début. On a rallongé pour une saison. Ce personnage ne devait pas perdurer", a-t-elle précisé. Bien qu'elle le sache, l'actrice de 38 ans a été émue de devoir dire adieu à son personnage auquel elle s'était attachée. Elle a eu un "pincement au coeur" et regrette déjà de ne plus travailler avec toute l'équipe qui lui a tant donné. "C'est toujours très intense, ça s'arrête soudainement, c'est un peu dur et on passe à autre chose. (...) Je suis restée un peu sur ma faim quand même", a-t-elle conclu à Télé Loisirs.