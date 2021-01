Une ancienne Miss France victime d'un grave accident, "violemment percutée par une voiture"

En décembre 1987, Sylvie Bertin a été élue Miss France 1988. Durant une année, sa vie n'était rythmée que par son nouveau rôle. Mais depuis, la femme de 54 ans a complètement changé de vie. Elle est devenue naturopathe et a sorti un livre : Devenez votre propre naturopathe, aux Editions Dauphin. Un changement de carrière qu'elle a pris à l'âge de 28 ans après une rencontre déterminante. Un autre événement, plus traumatisant cette fois, a marqué sa vie.

Alors qu'elle n'avait que 31 ans, Sylvie Bertin a bien cru qu'elle allait perdre la vie. L'ancienne reine de beauté a été victime d'un accident. Auprès d'Ici Paris, elle a raconté son expérience de mort imminente. "Je traversais la rue sur un passage piétons et j'ai été percutée violemment par une voiture. J'ai reçu le pare-brise en pleine face. Mon visage était abîmé, mon épaule également. Je me pouvais plus m'alimenter avec des aliments solides. (...) Lors de cet accident, j'ai également vécu une sortie hors du corps. J'ai connu l'expérience du tunnel décrite par tous ceux qui vivent une expérience de mort imminente".

Elle a ensuite vu un chirurgien qui souhaitait l'opérer afin de placer une broche au niveau de son épaule. Mais elle a refusé car elle préférait faire les choses à sa façon. "J'ai fait des applications de chaud, j'ai adopté une alimentation équilibrée... Le contact avec la nature m'a été d'un grand secours. Je me baladais en forêt en respirant les odeurs de pins, en me connectant à l'énergie des arbres...", a poursuivi Sylvie Bertin. Bluffé par le résultat, son médecin lui a demandé comment elle avait fait et n'a pas manqué de prendre une photo pour le montrer à ses élèves. "Aujourd'hui, l'os de ma clavicule ressort toujours et bouge un peu", a-t-elle reconnu. Mais elle a vite précisé que ce n'était pas un problème.

Cet accident a provoqué un déclic. Sylvie Bertin a quitté Paris pour s'installer dans le Sud. "J'en rêvais depuis longtemps", a-t-elle admis auprès d'Ici Paris. Aujourd'hui, tout va pour le mieux pour l'ex-Miss proche de la nature.

