Une ancienne star du cyclisme français en détention pour violences conjugales et menaces de mort

C'est un nom bien connu des amateurs de vélo et des suiveurs du Tour de France. Il a participé à 15 éditions de la Grande Boucle entre 1995 et 2010. À 51 ans, Christophe Moreau restera comme l'un des très bons coureurs cyclistes français des 20 dernières années. Après une fin de carrière professionnelle en 2012, il s'installe en Suisse et en obtient la nationalité en 2015, déclarant notamment : "Je me sens plus Suisse et Jurassien que Français." Ancienne star du cyclisme, Christophe Moreau, qui a notamment fini quatrième du Tour de France en 2000, est aujourd'hui manager général d'un équipe française de cyclisme. Plutôt discret ces dernières années, ce dernier serait impliqué dans une très grave affaire si l'on en croit le média suisse Blick.

D'après leurs informations, le sportif à la retraite a été placé en détention pour violences conjugales et menaces de mort. Ancien porteur du maillot jaune, Christophe Moreau a été mis en détention pour des faits qui se seraient passés le 15 janvier dernier. Il aurait proféré des menaces par téléphone à l'encontre de sa femme, Émilie Moreau et de ses filles. Le couple est séparé depuis octobre dernier et visiblement, les relations sont compliquées entre eux. D'après les informations du journal suisse Le Matin, qui a pu confirmer les faits, l'ancien cycliste a été arrêté par la police et il était sous l'emprise de l'alcool à ce moment-là. Pour ne rien arranger au cas du sportif de 51 ans, des fusils de chasse ont été saisis à son domicile, ce qui a entraîné le déploiement de policiers avec de protéger ses filles et son ex-épouse.

Une séparation très mal vécue

D'après les informations des journalistes suisses, Christophe Moreau aurait un vrai problème avec l'alcool depuis quelque temps déjà. Son permis de conduire lui aurait notamment été retiré à l'automne dernier après qu'il ait été arrêté pour conduite en état d'ébriété, selon les informations du Quotidien jurassien. "L'alcool le mettait hors de lui", a indiqué un de ses voisins au journal régional, qui ajoute que c'est certainement sa récente séparation qui a plongé l'ancien cycliste dans une mauvaise passe, sa jalousie le poussant à ce harcèlement envers son ancienne femme.