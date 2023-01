Une ancienne star du PSG accusé d'agression sexuelle, elle choisit la télévision pour s'expliquer

C'est une affaire qui fait grand bruit de l'autre côté des Pyrénées puisqu'elle implique une énorme star du football. Ancien joueur du FC Séville et légende du FC Barcelone, Dani Alves a également évolué pendant deux saisons au sein du Paris Saint-Germain, entre 2017 et 2019. Grand copain de Neymar, le joueur de 39 ans est connu pour son sens de la fête et sa personnalité excentrique, pourtant, depuis quelques jours, il a certainement perdu son sourire à cause de l'ouverture d'une enquête dans laquelle il est le principal accusé. Une jeune femme dont le nom est resté secret accuse le footballeur, qui évolue actuellement dans le club de Pumas au Mexique, de l'avoir agressé sexuellement lors d'une soirée en discothèque le 30 décembre dernier.

La jeune femme a indiqué qu'au petit matin, elle aurait été victime d'une agression sexuelle de la part du footballeur dans la boîte de nuit Sutton, à Barcelone. Elle affirme que le joueur l'aurait touché contre son gré en mettant sa main dans ses sous-vêtements. Elle aurait ensuite alerté ses amis puis le personnel de sécurité de l'établissement et cette dernière semblait "très nerveuse", d'après les sources, comme l'ont rapporté les médias espagnols. Au moment du signalement de l'agresseur présumé, Dani Alves avait déjà quitté la boîte de nuit, mais une enquête a donc été ouverte par la police catalane et une plainte a été déposée contre lui.

Dani Alves nie en bloc les accusations contre lui

Pour la première fois depuis l'ouverture du procès, le joueur s'est exprimé dans l'émission Y ahora Sonsoles, sur la chaîne espagnole Antena 3, ce jeudi 5 janvier. "Je voudrais tout nier", a lancé en préambule celui que l'on a souvent vu à la Fashion Week de Paris. "Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser, a poursuivi Dani Alves. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit."

Se déclarant non coupable des gestes dont il est accusé, Dani Alves se retrouve au coeur d'une bien sombre histoire.