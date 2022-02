Une fillette portée disparue retrouvée vivante après 2 ans, ses propres parents la cachaient !

Survenue en 2019, la disparition de Paislee Shultis avait suscité une vive émotion. La fillette a été retrouvée vivante. Ses propres parents l'auraient kidnappé et séquestré au sous-sol de la maison de son grand-père.

Paislee Shultis a été retrouvée au soir du lundi 14 février 2022 dans la ville de Saugerties (État de New York). La victime était portée disparue depuis le 13 juillet 2019. Âgée de 4 ans lors de son enlèvement, elle en a aujourd'hui 6. Les policiers de Saugerties l'ont découverte dans un espace décrit comme "petit, froid et humide", sous l'escalier de la maison de son grand-père Kirk Shultis (âgé de 57 ans), escalier menant à la cave. Paislee était avec sa propre mère et présumée kidnappeur, Kimberly Cooper.

Les autorités ont reçu une information selon laquelle Paislee était cachée dans une maison de la ville, une piste qui avait été ajoutée sur l'avis de recherche de l'enfant. Des agents s'y sont rendus lundi soir aux alentours de 20h. Le propriétaire de la maison aurait confié à la police qu'il ignorait la présence de sa petite-fille à son propre domicile et ne l'avait pas vue depuis sa disparition. Sa cachette a été découverte après le retrait de planches en bois. Un des policiers en intervention a alors vu des petits pieds, ceux de Paislee.

La police de Saugerties soupçonne donc Kimberly Cooper et Kirk Shultis Jr., les parents de Paislee, d'avoir enlevé leur fille à New York, puis de l'avoir cachée. Ils devaient en perdre la garde, ainsi que celle de leur fille aînée. Cette dernière était à l'école lors de la disparition de sa soeur et a été placée dans une famille d'accueil.

La police de Saugerties a précisé que Paislee avait l'air en bonne santé. La fillette a été confiée à sa famille d'accueil, la même que celle de sa grande soeur, qu'elle a reconnue. Leurs parents et leur grand-père ont été mis en examen au tribunal de Saugerties pour interférence dans la garde d'un enfant et mise en danger d'un enfant. Kimberly Cooper a été placée en détention à la prison du comté d'Ulster. Sa caution a été fixée à 50 000 dollars.

Les trois suspects sont comparus au tribunal ce mercredi 16 février 2022.