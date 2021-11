Une mannequin droguée, enlevée et déposée morte devant un hôpital, son mari est dévasté

Les réseaux sociaux permettent aux influenceurs d'être proches de leurs followers, et le relais d'élans de solidarité. La famille d'un mannequin retrouvé mort en bénéficie. Le triste sort de Christy Giles, droguée, enlevée et déposée sans vie devant un hôpital, a ému des milliers d'internautes.

Le fait divers est raconté en détails par les proches de Christy Giles, sur la page d'une levée de fonds GoFundMe au profit du mari de la défunte. Carly Amos, organisatrice de l'appel au don, écrit : "Samedi 13 novembre, Christy et son amie Hilda auraient été droguées. 12 heures plus tard, trois hommes habillés en noir, les visages masqués par des bandanas et dans une voiture sans plaque d'immatriculation, ont déposé Christy sur le trottoir d'un hôpital. Christy était inconsciente et a été prononcée morte sur place."

L'amie de Christy Giles, Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26 ans), a aussi été déposée devant un autre hôpital. Elle est dans un état critique.

"Nous levons des fonds pour payer des détectives privés et l'enterrement. Cet argent ira aux enquêteurs en charge des dossiers de Christy et Hilda. Il sera perçu par Jan Cilliers, qui est le mari de Christy. Il utilisera cet argent pour payer : une autopsie privée, plusieurs détectives privés, une récompense pour témoin et tout autre coût dans la quête de justice pour la mort de Christy", poursuit l'auteur du GoFundMe. À ce jour, les donateurs ont réuni la somme de 131 380 dollars (un peu plus de 116 000 euros).

Christy Giles avait 24 ans. Son mari Jan Cilliers, endeuillé, s'est lui aussi exprimé.