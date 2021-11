Diaporama Une mannequin droguée, enlevée et déposée morte devant un hôpital, son mari est dévasté

Une mannequin droguée, enlevée et déposée morte devant un hôpital, son mari est dévasté

Le mannequin Christy Giles aurait été droguée à son insu et enlevé par trois hommes. Ils ont ensuite déposé son corps devant un hôpital avant de prendre la fuite.

Christy Giles et une amie prénommée Hilda ont été droguées et enlevées. Chrisy est morte et Hilda est dans un état critique.