Une mini jupe en jean Only à prix réduit, on fonce !

Achetez cette mini jupe en jean Only entre 20,10 € et 20,95 € sur Amazon

La tendance du moment est au mini, et au denim, réminiscence des Y2K oblige. Mixez ces deux allures et vous obtenez la parfaite mini jupe en denim signée Only. Sa coupe droite met en valeur toutes les morphologies pour notre plus grand plaisir, tout comme sa ceinture élastique froncée. Les deux boutons en haut rendent la pièce encore plus pointue, pour un quotient mode maximisé. Elle se teinte d'un bleu délavé intemporel typique de la jupe en denim. Vous pourrez ainsi la porter bien plus d'une saison. Pour un look 100 % années 2000, associez-la à un top écharpe fluide et transparent dans des tons pastel, un bandeau dans les cheveux, un manteau en fourrure et des baskets à semelle XXL pour les plus casual ou des sandales à plateforme pour celles qui osent.