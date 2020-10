Mort d'une Miss à 49 ans, d'une grave blessure : ses fils en deuil

Leanza Cornett, couronnée Miss America en 1993, est décédée à l'âge de 49 ans. C'est le comité du concours local qui a annoncé cette triste nouvelle, dans un communiqué disant : "Leanza avait un esprit vif et merveilleux, son rire était contagieux. On savait qu'elle représentait beaucoup pour tant de personnes. Nous sommes dévastés par la perte soudaine dans notre famille des Miss America, et nous présentons nos condoléances à sa famille et ses amis proches", a-t-il été annoncé. La cause de sa mort n'a cependant pas été communiquée officiellement.

News 4 Jax, filière locale de NBC à Jacksonville (Floride), a appris que Leanza Cornett était décédé après avoir été hospitalisée, suite à une blessure à la tête. Une proche de la reine de beauté apprenait dans un groupe Facebook de fans que Leanza avait "subi une grave blessure à la tête qui nécessitait une opération d'urgence", le 16 octobre dernier. Il semblerait donc que la Miss a succombé à sa blessure.

Avant d'être élue Miss Floride en 1992, Leanza Cornett jouait Ariel dans la pièce Le Voyage de la petite sirène, jouée aux Disney's Hollywood Studios à Disney World. Depuis sa victoire au concours de beauté, elle avait poursuivi sa carrière d'actrice, apparaissant dans Weeds, Les Experts ou encore Sauvés par le gong.

Leanza Cornett était mariée au présentateur de l'émission Home and Family, Mark Steines, en 1995. Après dix-sept années de mariage, ils avaient divorcé en 2013. Il a tenu à rendre hommage à la mère de ses enfants : Kai et Avery. "C'est avec le coeur très lourd que je vous partage la mort de mon ex-femme, Leanza, la maman de mes deux enfants extraordinaires, Kai et Avery. On se rappellera toujours du temps merveilleux passé ensemble durant son court passage sur Terre. Je trouve ça réconfortant que Kai et Avery aient pour toujours le meilleur des anges gardiens, les regardant naviguer sur le fleuve de la vie", a joliment écrit l'animateur.