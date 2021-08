Une star de Broadway virée de son spectacle, car pas vaccinée !

Coup dur pour la star de Broadway... Comme l'a rapporté Page Six le 12 août 2021, l'actrice et chanteuse américaine Laura Osnes ne montera pas sur la scène du Guild Hall pour jouer Crazy For You. L'artiste de 35 ans était attendue à East Hampton le 20 août prochain pour la seule et unique représentation estivale de ce spectacle. Finalement, elle a dû laisser sa place à une autre comédienne, puisqu'elle refuse de se faire vacciner contre la Covid-19.

Le théâtre où Laura Osnes devait performer impose à ses équipes et ses artistes d'être vaccinés, ou de présenter un test négatif récent. Des sources ont rapporté à Page Six que son partenaire de scène, un certain Tony Yazbeck, aurait fait pression sur cette dernière pour qu'elle se fasse vacciner et ce, parce qu'il a "deux jeunes enfants à la maison". Refusant le vaccin, cette chrétienne conservatrice assumée a rapidement été remplacée par une autre artiste, Sierra Boggess, qui a notamment joué Ariel dans l'adaptation de La Petite Sirène à Broadway. "Nous sommes désolés de ne pas avoir Laura, [et] nous sommes impatients de travailler à nouveau avec Laura, a commenté le directeur artistique du théâtre. Nous sommes soucieux de maintenir la sécurité de notre personnel et de notre public."

Grande gagnante de l'émission dénicheuse de talents Grease:You're the One That I Want! en 2007, Laura Osnes a depuis enchaîné les rôles : celui d'Elizabeth Bennet dans le spectacle-concert adapté d'Orgueil et Préjugés donné à New York, celui de Bonnie Parker dans Bonnie & Clyde en Californie et en Floride, celui de Nellie dans South Pacific, puis Cendrillon dans l'adaptation proposée à Broadway en 2012, rôle pour lequel elle a été nommée aux prestigieux Tony Awards.