Une star de la boxe fait une annonce étonnante : il est en couple avec... deux femmes !

Il y a des choses qui prennent parfois plus de temps que d'autres à être dites et pour une grande star de la boxe, la nouvelle année a semble-t-il était le bon moment pour dire ce qu'il avait sur le coeur. Considéré comme l'un des meilleurs boxeurs des 20 dernières années, David Haye est un homme à part dans le milieu de la boxe. Personnalité au caractère bien trempé, il a souvent fait parler de lui en dehors des rings. Après sa carrière sportive, il n'a d'ailleurs pas hésité longtemps avant de participer à des émissions de télé-réalité en Angleterre. Longtemps marié à une certaine Natasha, il a divorcé en 2016 et n'a pas mis très longtemps avant de retrouver quelqu'un.

Actif sur Instagram et très suivi avec plus de 550 000 abonnés, David Haye a publié une photo le 1er janvier qui a beaucoup fait parler. Dessus, on peut le voir dans une superbe piscine d'un hôtel de Marrakech au Maroc, au milieu de deux femmes. "Si une photo vaut mille mots, celle-ci dit exactement ce qu'elle a à dire", écrit le champion de boxe. Entouré de deux superbes femmes qu'il tient par la taille, le sportif de 42 ans semble plus épanoui que jamais, mais ses quelques mots et la photo ont évidemment alimenté les rumeurs autour de sa vie amoureuse. Présent pour un combat de boxe le 21 janvier dernier, le natif de Londres a été interrogé sur la possibilité qu'il soit en couple avec les deux femmes et d'après les informations du Daily Mail, il a confirmé l'information.

Ce que je fais quand les portes sont fermées et entre moi et les filles

"J'aime garder ma vie privée, privée. Je laisse les gens y rentrer un peu via les réseaux sociaux, mais ce que je fais quand les portes sont fermées et entre moi et les filles", a expliqué David Haye lorsqu'on lui a posé la question. Des mots qui ont fait beaucoup de bruit outre-Manche et lorsqu'une personne a tenté d'en savoir plus sur le fonctionnement de ce "trouple", l'ancien boxeur a coupé court : "Je n'ai pas vraiment envie d'en dire plus là-dessus."