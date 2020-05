Une youtubeuse révèle avoir abandonné son fils autiste, 3 ans après son adoption

Il y a quelques jours, un numéro d'Enquête Exclusive dénonçait les méthodes pas franchement éthiques du système d'adoption américain. Il montrait notamment une famille "rendant" l'enfant qu'elle avait adopté. Cette pratique est une triste réalité aux États-Unis et est illustrée aujourd'hui par les révélations de Myka Stauffer, une youtubeuse américaine basée dans l'Ohio et suivie par 716 000 abonnés.

Dans une vidéo intitulée "Une mise à jour sur notre famille"- qu'elle expose régulièrement sur sa chaîne -, Myka explique avoir décidé, avec son mari James, de "trouver une autre famille" à leur fils Huxley. Ils avaient adopté ce petit garçon atteint d'autisme en Chine il y a près de trois ans. Myka dit qu'elle ne savait pas comment s'occuper d'un enfant autiste.

Est-ce que j'ai l'impression d'être une mère ratée ? Oui

"Une fois que Huxley est arrivé, il avait tant de besoins spéciaux qu'on ne connaissait pas, dont personne n'avait parlé (...) Nous n'avons jamais voulu en arriver là. On a essayé de subvenir à ses besoins et l'aider le plus souvent possible... On l'aime vraiment", a expliqué James dans cette vidéo visionnée des centaines de milliers de fois.

"Il n'y a pas un gramme de mon corps qui n'aime pas Huxley. Après plusieurs évaluations et de nombreux avis médicaux, nous sentions qu'il avait besoin d'une autre structure pour ses besoins médicaux", a expliqué Myka Stauffer, en larmes. "Est-ce que j'ai l'impression d'être une mère ratée ? Oui, à 500%", a-t-elle poursuivi. Notons que Myka et James sont parents de quatre autres enfants, dont un petit garçon prénommé Onyx, né le 25 juin 2019.

Huxley vivrait actuellement "avec une nouvelle maman", dans une demeure qu'il garderait "à vie". "Il est heureux, il va bien et sa mère a une formation médicale. Il est en forme", a ajouté Myka, demandant à ses fans de respecter la vie privée de sa famille.

A-t-elle adopté Huxley pour faire de l'audience ?

Sur les réseaux sociaux, beaucoup accusent Myka d'avoir abandonné son fils une fois que son éducation est devenue trop difficile. Certains disent même qu'elle aurait utilisé la maladie de son fils pour faire de l'audience, c'est-à-dire de l'argent.

En septembre dernier, Myka Stauffer et son époux James publiaient une vidéo célébrant les deux ans de l'adoption de leur fils. "Si vous êtes sur ma chaîne pour du contenu sur Huxley, mettez un pouce bleu", disait la mère de famille au début de cette vidéo.

Au moment de son adoption, en juin 2018, elle partageait une photo du bambin dans une publication sponsorisée par une marque de lessive, sur Instagram. "Cette adoption n'a pas été la plus facile. Nous avons surmonté tant d'obstacles ! Mais c'est, de loin, mon combat préféré. J'adore tout de ce petit garçon et je ne l'échangerais pour rien au monde ! #publicité", pouvait-on lire en légende.

Malgré la polémique, ces vidéos sont toujours monétisées par YouTube, ce qui veut dire que Myka et James continuent de percevoir de l'argent grâce aux vidéos de Huxley. Une pétition a été ouverte, demandant à YouTube de stopper toute rémunération.