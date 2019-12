United State of Pop 2019 : Post Malone, Khalid, Drake croisent Selena et Ariana

Depuis 2009, le DJ Earworm Mashup dévoile les plus gros tubes de l'année en une rétrospective musicale intitulée United State of Pop: Blame It on the Pop. Devenu incontournable sur YouTube, l'artiste distille les 25 chansons les plus populaires des charts américains en un seul vidéoclip. Alors, quels ont été les titres les plus diffusés de l'année 2019 selon les charts Billboard ?

Cette année, le DJ Earworm Mashup a résumé le mot d'ordre des tubes pop : "Partir" (Run away). Dans ce clip, Post Malone est l'un des artistes les plus représentés avec trois titres, Circle, Wow et Sunflower (en collaboration avec Swae Lee). Trois chansons avec Khalid sont également dans ce mix avec les tubes Better, Talk (en duo avec Disclosure) et Eastside (en collaboration avec Benny Blanco et Halsey). Deux autres artistes sont très présents dans cette compilation : Lizzo avec ses deux tubes Good As Hell et Truth Hurts, mais aussi l'emblématique Drake avec ses titres No Guidance (en duo avec Chris Brown) et Going Bad (en featuring avec Meek Mill).

Également présents dans le classement, Selena Gomez et son titre Lose You to Love Me, Ariana Grande et son tube 7 Rings, Lady Gaga et Bradley Cooper avec leur ballade Shallow, ainsi que Shawn Mendes & Camila Cabello avec leur chanson d'amour Señorita.