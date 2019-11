Vaimalama Chaves au naturel et avec des boutons : elle assume ses imperfections

Nul doute que Vaimalama Chaves profite à 100% de ce voyage avant la fin de son règne. C'est le 14 décembre prochain, au Dôme de Marseille, que se déroulera la cérémonie Miss France 2020, présentée par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier.

Au Parisien, Vaimalama Chaves a dressé le bilan de son année en tant que Miss France. Trois cents soixante-cinq jours qui n'ont pas toujours été faciles, notamment à cause des critiques dont elle a parfois fait l'objet : "J'ai été constamment jugée, ça fait mal mais je suis restée vraie. Mais quand on n'est pas content, cela se voit sur notre visage. Je refuse d'être un truc, je suis une personne. Je ne fais pas de dédicace à des enfants qui ne me disent pas bonjour. Et je ne me laisse pas faire quand on me prend en photo et que je ne suis pas d'accord."

Une fois son écharpe et sa couronne rendues, Vaimalama Chaves se consacrera notamment à sa passion pour la musique, avec la sortie de son premier album Good Vaïbes.