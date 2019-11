Vaimalama Chaves : Miss France "constamment jugée" et prête à tourner la page

Dans les pages du journal Le Parisien, la superbe Vaimalama Chaves fait le point sur son année de 2019 dans la peau de Miss France. A 24 ans, elle a tout son avenir à construire et multiplie les pistes... Si elle a apprécié l'expérience, tout n'a pas été rose.

A l'heure du bilan, Miss France semble tout de même un peu soulagée à l'idée de passer à autre chose. "J'ai été constamment jugée, ça fait mal mais je suis restée vraie. Mais quand on n'est pas content, cela se voit sur notre visage. Je refuse d'être un truc, je suis une personne. Je ne fais pas de dédicace à des enfants qui ne me disent pas bonjour. Et je ne me laisse pas faire quand on me prend en photo et que je ne suis pas d'accord", a-t-elle ainsi expliqué à nos confrères. Vaimalama Chaves, qui n'a jamais caché avoir un fort caractère, a ajouté que d'ici quelques semaines elle sera "plus libre dans [ses] propos". "Je trouvais que c'était insensé de laisser Miss France sur un piédestal sur lequel elle ne devait pas être", a-t-elle ajouté avec sa franchise habituelle.

La reine de beauté polynésienne va pouvoir souffler et se consacrer à d'autres projets comme la musique, elle qui a annoncé un premier album. Il faut dire que Miss France est une mission chronophage. "Miss France, cela me prend six jours sur sept et je suis loin de faire 35 heures ! Je suis souvent dans des TER à 7 heures du matin pour aller en gala. J'ai fait beaucoup de séances de dédicaces, des salons. J'ai tourné des films, fait du saut en parachute, des shootings pour les partenaires, des élections régionales. C'est sans limite. Et puis le jour off, comme j'ai un métier basé sur l'esthétisme, je dois aller me faire épiler ou masser mais le massage qui fait mal, celui pour enlever la cellulite, et faire du sport. Il faut aussi maintenir ma vie sociale. (...) Tu ne sais pas à qui tu peux faire confiance, tu te méfies de tout le monde", a-t-elle relaté.

Nul doute qu'elle pourra demander aux anciennes Miss quelques conseils sur comment bien gérer l'après règne, tout comme à Sylvie Tellier, la patronne du Comité Miss France.

Thomas Montet