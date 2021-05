Vaimalama Chaves choquée par une question déplacée : son tacle à une journaliste...

S'il y a bien une Miss qui a la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche, c'est bien elle ! Et lorsqu'elle est critiquée, moquée ou attaquée, Vaimalama Chaves sait exactement comment répondre (en beauté) à ses détracteurs.

Invitée dans l'émission Good Morning Week-end sur Non Stop People le 22 mai 2021, la chérie de Nicolas Fleury est revenue sur "la pire question" qu'on ait pu lui poser pendant son règne de Miss France 2019. Et, contrairement à ce que l'on pourrait penser, celle-ci ne vient pas des réseaux sociaux mais d'une journaliste de TF1 qu'elle avait rencontrée dans le cadre de l'émission Sept à Huit "au cours de ses trois premiers jours" de règne. Et le souvenir est vif.

La journaliste en question lui aurait ainsi demandé si elle parvenait à "trouver des vêtements à [sa] taille" car celle-ci était plus ronde que les précédentes Miss élues. Choquée, Vaï explique avoir "envoyé bouler" la jeune femme, avec la répartie qu'on lui connait. "Qu'avez-vous répondu ?", lui demande le journaliste. "C'est dommage que vous m'associez toujours à ma taille alors que j'ai tellement de choses intelligentes à dire, mais que vous, non... C'est la raison pour laquelle vous ne m'attaquez que sur ça", confie tardivement la reine de beauté de 26 ans.

"J'ai trouvé dommage qu'elle n'ait pas mis la réponse que je lui ai dite [dans le reportage diffusé à l'antenne, ndlr]" ajoute Vaïmala Chaves qui se souvient avoir commencé son règne de Miss "avec panache" malgré les mauvaises langues qui pouvaient l'attaquer de manière mesquine sur sa silhouette. Bienveillante, la jolie brune ne comprend pas le comportement de certaines personnes qui semblent s'amuser à critiquer et dénigrer les autres. Elle explique : "J'ai la culture polynésienne ancrée et, chez nous, on est sincères. Et, si on ne le dit pas, ça se voit sur notre visage." Une Miss tout aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur.