Vaimalama Chaves en couple : sa rencontre fortuite avec son compagnon

La rumeur enflait depuis plusieurs semaines et Vaimalama Chaves a fini par le confirmer : elle n'est plus un coeur à prendre ! Le 24 mai dernier, l'ancienne reine de beauté a officialisé son idylle avec celui qui partage sa vie en postant une timide photo représentant son ombre et celle de son amoureux. Après quoi, la belle Tahitienne de 25 ans n'avait pas souhaité en dire davantage à son sujet, sinon qu'il était un champion de trial et qu'ils étaient bien loin de se passer la bague au doigt.

Depuis ces premières confidences, ses nombreux fans la sollicitent pour obtenir de nouvelles informations sur celui qui fait battre son coeur. Lors d'une session questions/réponses réalisée sur Instagram jeudi 18 juin 2020, Vaimalama Chaves a fini par se laisser aller. Alors qu'un internaute se montrait curieux de savoir comment le couple s'était rencontré, Miss France 2019 a répondu avec amusement : "C'était mon garde du corps, un jour, haha." Leur rencontre hasardeuse et surprenante aura changé leur vie ! La pensant prête à s'épancher sur leur relation, un autre admirateur est apparu quant à lui plus cash en lui demandant de but en blanc : "C'est qui, ton amoureux ?" Malheureusement, ce fut visiblement la question de trop pour Vaimalama Chaves, qui a préféré laisser planer le mystère sur son identité : "Ça, c'est mon secret."

Mais, à en croire son large sourire, la belle brune semble en tout cas très épanouie à ses côtés, ce qui va devoir contenter sa communauté, qui a longtemps été intriguée par sa vie amoureuse. Car oui, pour rappel, Vaimalama a toujours tout fait pour éviter les indiscrétions autour de sa vie sentimentale, répondant volontairement de manière contrôlée. On se souvient notamment de sa petite phrase : "Je suis mariée à tous les Français", qui avait créé encore plus de buzz malgré elle. "Je savais que tout ce que je dirais serait repris et grossi pour faire vendre", reconnaissait-elle alors auprès de TV Magazine. Il est donc facile d'imaginer pourquoi elle tient particulièrement à sa discrétion et à celle de son compagnon.