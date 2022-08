Vaimalama Chaves jugée "détestable" dans Fort Boyard : elle dénonce un "chantage"

Comme chaque samedi depuis le début de l'été, France 2 donnait rendez-vous le 20 août à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Fort Boyard. Cette fois, l'équipe défiée par Olivier Minne était composée de l'hypnotiseur Messmer, Moussa de Koh Lanta, Caroline Margeridon, Philippe Caverivière, Edgar-Yves Monnou et Vaimalama Chaves. Ensemble, ils défendait l'association laVita qui offre un soutien psychologique aux jeunes en détresse.

Notre ancienne Miss France ne gardera malheureusement pas forcément un très bon souvenir de sa participation. Ou plutôt, de sa diffusion. Et pour cause, Vaimalama Chaves a été lynchée par les internautes. La raison ? Une attitude jugée "détestable" après avoir refusé de faire une épreuve. Alors qu'il lui était proposé de se rendre dans la terrible Maison de poupées où se trouvent des araignées, sa phobie, la compagne de Nicolas Fleury a été très claire : "Le choix, il n'est pas cornélien. C'est non !". Olivier Minne a beau avoir essayé de la faire changer d'avis, lui rappelant qu'il y avait deux indices à la clé, Vaimalama Chaves est restée sur ses positions, le visage fermé. "C'est pas mon problème ! C'est mort !", a-t-elle lâché.

Un refus catégorique qui a beaucoup agacé les internautes. "Vaimalama, je suis déçu de toi là ! Et le 'C'est pas mon problème !' Sympa pour l'association !", "Une honte surtout la manière de le dire. Qu'elle a peur, OK, mais le je-m'en-foutisme dans sa voix... insupportable", "Vaimalama est clairement détestable", a-t-on pu lire sur Twitter.

Face aux critiques, la reine de beauté a décidé de réagir en story Instagram dans la journée de lundi 22 août. Une manière pour elle de s'expliquer et de dénoncer "un chantage". "J'ai reçu pas mal de messages quant à ma participation à Fort Boyard. Mon refus de prendre part à une épreuve a été perçu comme hautain et salué par les insultes et autres travers", a-t-elle d'abord regretté. Et de se défendre : "J'avais dit auparavant que je n'irai pas aux araignées. C'était ma seule condition à ma participation. Ils ont tenté de me forcer pour que je cède mais, non c'est non. C'est aussi du consentement. Et me convaincre 'd'y aller' par la pression médiatique qu'apporterait cette émission était du chantage. Je déteste ça alors mon non est resté non. Je n'ai qu'une parole et si c'est vrai dans la vie, c'est vrai à la télé."

En dépit de cette polémique, Vaimalama Chaves et son équipe sont parvenus à récolter 7 546 euros pour l'association.