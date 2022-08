Vaimalama Chaves exténuée par ses vacances avec son chéri : "Il nous est arrivé un truc horrible"

Le soir, Vaï et son chéri se sont offert une "soirée américaine à la française" dans le restaurant Wally's Wine & Spirit. Adepte du bon rouge, Nicolas a pu déguster plusieurs verres face à Miss France 2019, impressionnée par la bonne descente de son homme. "Parce qu'un verre c'était pas assez" ironise-t-elle d'ailleurs en partageant les verres de vin de son chéri.

Les dernières 24 heures ont été rudes

Le 21 août 2022, celle qui a fait la préface du livre Orgasmes et préjugés a ensuite révélé avoir "vécu une expérience inédite" au cours de son séjour tandis que Nicolas la qualifie plutôt d'"horrible" dans sa story. "Il nous est arrivé un truc de fou (...) 24 heures et on en est toujours en plein dedans... le vlog de cette fois promet d'être plus épicé que d'habitude" a-t-elle annoncé, avant d'ajouter : "Les dernières 24 heures ont été rudes et intenses punaise de patate, on vous raconte tout dès qu'on a fini le montage".

Restant mystérieuse sur son expérience, elle demande ensuite à Nicolas Fleury s'il se sent mieux. "De mieux en mieux, on remonte la pente. Cure de désintox, je sais pas ce qu'il nous est passé par la tête..." Alors, le couple aurait-il testé des substances illicites ou bien simplement bu en excès du vin rouge la veille ? Encore un peu de patience pour le découvrir...