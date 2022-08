Vaimalama Chaves : Grosse crise de nerfs et hurlements assourdissants dans Fort Boyard !

Candidate dans l'émission Fort Boyard le 20 août 2022, Vaimalama Chaves a dû affronter l'épreuve du laboratoire abandonné. Angoissée et inquiète à l'idée de devoir se confronter aux souris, rongeurs ou insectes présents dans cette salle, la jolie Miss France s'est malgré tout rendue dans l'ascenseur qui la menait au premier niveau de l'épreuve : "la réserve". "Je vous déteste !" marmonne-t-elle.

Face à elle, différentes jarres en bois qui contiennent toutes sortes de bêtes effrayantes sont disposées sur une table. Dans l'une d'entre elles se trouvent le précieux pass permettant de se rendre au niveau -3, second lieu de l'épreuve. Déterminée malgré la peur de mettre sa main à l'intérieur des jarres, la chérie de Nicolas Fleury commence à fouiller dans les premières boites. "Va bien au fond de la jarre !" conseille Messmer, "Mais j'y vais au fond !" lui crie alors Vaï, à bout de nerfs.

Elle est vraiment courageuse

"Oui... Le badge est peut-être collé au fond" ajoute timidement Edgar-Yves, "J'en ai partout !" crie ensuite l'ancienne Miss, dépitée par cette épreuve. Finalement, Miss France 2019 parvient à trouver le badge et se rend au niveau suivant : le niveau -3 baptisé "stockage de produits toxiques". Arrivée sur place, celle qui a fait la préface du livre Orgasmes et préjugés doit entrer dans un tuyau d'évacuation très exigu et totalement plongé dans le noir. "Je vois rien du tout !" crie l'ancienne protégée de Sylvie Tellier, effrayée par tout ce qu'elle pourrait rencontrer dans ce tuyau.

"Elle est vraiment courageuse hein, c'est vraiment une femme courageuse." confie Edgar-Yves, très admiratif de la force mentale et de la dextérité de Vaimalama. "Elle crie mais elle y va quand même hein" ajoute Olivier Minne. "Je vois rien, je ne vois rien du tout ! " confie l'interprète du titre Good Vaïbes, avant de poser sa main sur une tapette à souris. "Reviens Vaï tu ne vas pas avoir le temps !" lui indiquent alors ses coéquipiers, inquiets pour la candidate qui risque de rester bloquée si elle ne remonte pas le tuyau à temps. Finalement, Vaimalama Chaves parvient à s'extirper du tuyau et sort indemne de l'épreuve. "Tu as été courageuse comme jamais, je vais te dire un truc, tout le monde a été épaté. Ah mais vraiment !" conclut l'animateur, impressionné par la forte personnalité de la candidate.