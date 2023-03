Valérie Bénaïm : "Je suis partie en claquant la porte", sa violente altercation avec un célèbre animateur

Ce mardi, dans le podcast InPower de Louise Aubery, Christophe Dechavanne s'est confié sur sa "traversée du désert" à la télévision, lui qui est certes de retour à l'antenne depuis septembre puisqu'il co-anime avec Léa Salamé l'émission Quelle Epoque chaque samedi soir, mais qui aura vécu de nombreux moments difficiles dans sa carrière. Il estime notamment avoir reçu beaucoup de critiques : "Je fais partie des mecs qui s'en sont pris le plus dans la tronche. Moi c'était des succès, des échecs, des succès, des échecs...".

Un sujet sur lequel les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont été amenés à réagir ce jeudi 9 mars dans l'émission. Valérie Bénaïm a alors révélé à ses camarades avoir eu une altercation avec l'animateur, alors qu'ils présentaient la première des 100 plus grands, une émission diffusée sur TF1 à l'époque. "C'est la première fois de toute ma carrière, cela fait 25 ans que je fais de la télé, que je suis partie de l'émission sans saluer mon co-animateur. Je suis partie en claquant la porte", a-t-elle raconté à Cyril Hanouna et sa bande, en insistant sur le fait qu'elle n'a pourtant habituellement jamais eu de "mouvements d'humeur".

Mais si elle a pourtant tenu à le défendre ce jeudi face à certains de ses camarades, c'est parce qu'elle a finalement fini par se réconcilier avec lui, et voir la bonne facette de sa personnalité. " Étienne Mougeotte, (le directeur d'antenne de TF1 à l'époque, décédé en 2021 ndlr), a appelé Christophe en lui disant : 'je serais toi j'appellerais Valérie'. Et, c'est pour cela que je viens de vous dire que lorsque l'on se dit les choses tout se passe bien, il m'a envoyé un petit mot, en me disant : 'je n'ai pas eu conscience de ce que j'avais fait et à quel point j'avais été dur et difficile, je te prie de m'en excuser", a-t-elle expliqué.

"Un homme qui s'excuse, je trouve cela admirable", a-t-elle ajouté, avant de préciser qu'"à partir de ce moment-là", ils ont passé une nouvelle année à travailler ensemble, "sans problème".