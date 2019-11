Valérie Damidot : Les surprenantes raisons de ses débuts dans "D&CO"

Elle est aujourd'hui devenue une animatrice phare du paysage télévisuel français. Depuis 1998, Valérie Damidot s'affiche sur nos petits écrans comme la bonne copine des Français. Son naturel et sa spontanéité en font une présentatrice aimée et très plébiscitée. Mais malgré les nombreux programmes auxquels elle a participé, son plus gros succès reste à ce jour l'émission D&CO (M6/Téva) qu'elle a animée pendant neuf ans, de 2006 à 2015.

Interviewée par le magazine Télé Loisirs, dans le cadre du podcast intitulé Success Story, celle qui a participé à Danse avec les stars (TF1) en 2016 est revenue sur le succès du programme et notamment sur son arrivée aux commandes de l'émission. Et c'est son amie Silvia Kahn (à l'époque directrice des magazines sur M6) qui l'a contactée : "À l'époque, j'adorais chiner, j'étais la reine du bricolage. Elle savait que j'aimais la déco, que j'avais du goût...", commence-t-elle. Pourtant, malgré ce critère plus que nécessaire, ce n'est pas ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'animatrice...

"En fait, le brief, c'était 'on veut la Marianne James de la déco', une nana tout en volume et en rondeur parce que les gros, ça rassure. Ils voulaient une daronne bienveillante. Car dans la version d'origine de l'émission, c'était une grosse dame gentille qui ne faisait pas les travaux. Mais dès le début, j'ai annoncé que je voulais participer à l'émission", explique-t-elle sans filtre.

Au-delà des critères physiques, Valérie Damidot n'a pas eu besoin d'avoir une expérience professionnelle en décoration pour être choisie : "Je n'ai jamais fait d'école d'architecture. J'ai appris le bricolage sur le tas. La production voulait une fan de déco un peu populaire qui soit capable d'apprendre avec les téléspectateurs", raconte-t-elle avec enthousiasme.

Depuis 2017, une nouvelle émission, similaire à D&CO a vu le jour sous le nom Les As de la déco, diffusée sur TF1. La maman de Roxanne et Norman reste fidèle à l'univers de la décoration, notamment avec l'émission Mon plus beau Noël, qui juge les décorations, la tradition ainsi que les menus de Noël de plusieurs candidats. Un programme de rigueur avec l'arrivée imminente des fêtes de fin d'année !