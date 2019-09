Valérie Damidot : Elle s'affiche (totalement) naturelle à la plage

Femme de caractère, Valérie Damidot avait poussé un coup de gueule en juin 2019 après la parution d'un article dans le magazine ELLE. Intitulé Nos conseils pour être une bombe à la plage, l'article donnait des conseils beauté et incitait par exemple au "make-up intégral". Révoltée, la pro de la déco avait réagi sur son compte Twitter en écrivant :"Le mien, de conseil : lâchez-nous avec vos articles tout en culpa, TOUTES les meufs sont des bombes ! Enjoy la plage les bombasses." On peut tout de même noter que Valérie a suivi l'un des conseils de ce fameux article : le wet look. Une bombasse qui s'affiche au naturel et sans aucun artifice !