Valérie Lemercier et François-Xavier Demaison complices face à Gad Elmalah, hilare

Après des mois à l'hôpital où il a enchaîné les pépins de santé – une endocardite infectieuse, un triple pontage puis l'infection de sa cicatrice –, Michel Drucker a repris le chemin du studio Gabriel, où se déroule l'enregistrement de ses émissions phares Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Devant les caméras de France 2, le célèbre animateur de 79 ans reçoit ce dimanche 30 janvier 2022 une flopée de personnalités sur son canapé rouge, comme chaque semaine.

Dès 15h10, c'est Gérard Lenorman, interprète de La balade des gens heureux ou encore Si j'étais président, qui prend place sur le plateau. Pour raconter l'histoire de ce célèbre auteur-compositeur-interprète français, Michel Drucker reçoit certains de ses proches. Parmi eux, des artistes bien connus des téléspectateurs. En effet, l'acteur et star de la chanson Bénabar, Charlotte-Fleur Cristofari et Frédéric Lenoir seront de la partie pour cette première partie d'émission.

Après moins d'une heure autour de Gérard Lenorman, Michel Drucker présentera Vivement dimanche prochain, à partir de 16h05. Pour la suite du programme sur le fauteuil rouge de France 2, l'animateur sera tout aussi bien entouré. L'humoriste et comédien Arnaud Tsamère, le caricaturiste et dessinateur de presse également comédien Emmanuel Chaunu, l'acteur et comique François-Xavier Demaison, le célèbre humoriste Gad Elmaleh, l'actrice franco-canadienne Isabelle Gélinas, la journaliste, réalisatrice et productrice Mireille Dumas ainsi que l'actrice Valérie Lemercier sont invités. En bref, une émission placée sous le signe de l'humour et de la comédie pour Michel Drucker et ses fidèles téléspectateurs !