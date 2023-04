Valérie Lemercier : Mort à 65 ans d'Hervé Temime son ex compagnon, ténor du barreau

C'est une disparition qui va affecter un très grand nombre. Le grand avocat Hervé Temime vient de décéder, ce lundi 10 avril, comme annoncé par Eric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, sur Twitter. "Le barreau est orphelin. Hervé Temime vient de nous quitter, a écrit le ministre de la Justice. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches." Illustre avocat depuis 1979, il était à la tête d'un cabinet qui a défendu les plus grandes affaires judiciaires françaises.

Un journaliste, grand reporter à L'Obs, Matthieu Delahousse a partagé une information supplémentaire quant à la disparition du grand pénaliste. "La disparition du grand avocat pénaliste Hervé Temime après des semaines de peines et de souffrances annoncée par son ami et ministre Éric Dupond-Moretti sur Twitter. Maitre Temime plaidait depuis 1979 et a marqué de grandes affaires. Le barreau en deuil", a-t-il écrit sur Twitter. L'homme que tout le barreau admirait était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il est mort des suites d'une dissection de l'aorte.

Son histoire d'amour avec Valérie Lemercier

Si Hervé Temime était un ténor du barreau, son nom a également eu une résonance dans l'univers people. Et pas seulement pour avoir accompagné de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, ou encore Gérard Depardieu et Bernard Tapie. C'est également pour avoir été en couple avec une grande actrice que Hervé Temime voyait parfois son nom en grosses lettres dans la presse culturelle. Très secrète lorsqu'il s'agit de ses amours, Valérie Lemercier a pourtant révélé une anecdote très touchante concernant son histoire d'amour avec l'illustre avocat Hervé Temime. Amoureuse de l'homme de loi pendant près de 7 ans, elle avait été choyée par son compagnon au point que celui-ci pouvait entreprendre les actions les plus folles pour la préserver.