Valérie Trierweiler façon star hollywoodienne : surprenante photo de jeunesse

En commentaires, les internautes sont unanimes : l'auteure du livre Merci pour ce moment (sorti en 2014 aux éditions Les Arènes) est d'une beauté sans nom. "Très jolie femme, autrefois et maintenant", "Magnifique", "Si belle...", "Les traits peuvent se modifier et pour certaines se bonifier mais la grâce est indéfectible", peut-on lire sous la photo, qui a récolté plus de 210 mentions j'aime en moins d'une heure.

Une bien douce photo publiée quelques jours après son départ de Paris Match. Le 12 août dernier, Sandra Muller, journaliste de La lettre audiovisuelle, assurait que Valérie Trierweiler était virée du célèbre magazine après y avoir passé plus de trente ans. Mais la maman du jeune Léonard Trierweiler (23 ans) n'a pas tardé à retrouver une activité. Le 24 août, soit 12 jours plus tard, nos confrères du Point indiquaient l'arrivée de Valérie Trierweiler sur les ondes de RTL. C'est donc en radio qu'elle officiera dès la rentrée, où elle tiendra une chronique dans l'émission RTL Soir présentée par Thomas Sotto tous les mercredis à 18h30.