Valéry Giscard d'Estaing hospitalisé et placé en réanimation

Valéry Giscard d'Estaing est hospitalisé. D'après les informations du Parisien, datées du 14 septembre 2020, l'ancien président de la République âgé de 94 ans a été admis lundi à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris. Le Samu est intervenu à son domicile dans l'après-midi, après que l'ancien chef d'Etat s'est plaint de problèmes respiratoires. Valéry Giscard d'Estaing a été admis dans le service de réanimation. Aucune autre information concernant son état de santé n'a été transmise.

L'ancien chef de l'Etat (1974-1981) a été récupéré par le Samu à son domicile parisien aux alentours de 15h00 cet après-midi, après un week-end passé dans son château d'Authon (Loir-et-Cher), là où il s'était confiné avec son épouse Anne-Aymone.

Son fils Louis, joint par l'AFP lundi après-midi, a indiqué n'avoir "aucun commentaire à faire" sur l'état de santé de son père. "Il a un certain âge, avec des moments plus ou moins en bonne forme. Pour le reste, c'est de l'interprétation", a ajouté Louis Giscard d'Estaing. Il a précisé avoir vu son père dimanche et qu'il n'y avait "pas de problème pour le moment".

Valéry Giscard d'Estaing avait déjà été hospitalisé au centre Georges Pompidou, il y a plusieurs années, pour une pose de stents.

Lors du confinement, VGE semblait afficher une excellente forme pour son âge. "Ils sont en contact quotidien avec la famille et leurs proches. Il est évident que mon beau-frère ne va pas aux réunions du Conseil constitutionnel, qui ne se tiennent plus. Il a fêté l'anniversaire de son épouse, seuls et confinés tous les deux. L'activité intellectuelle de mon beau-frère ne se réduit pas et ne se ralentit pas, il y a internet, le téléphone, le courrier qui arrive, tout va bien pour eux !", avait détaillé le beau-frère de l'ancien président, Guy de Brantes, lors d'une interview accordée à France Bleu, le printemps dernier.

Le 20 avril dernier, une source proche de Valéry Giscard d'Estaing soufflait au Parisien qu'il continuait de travailler, et qu'il se portait très bien pour son âge avancé. "Les rares proches ou collaborateurs l'ayant eu au téléphone l'ont trouvé plutôt en forme", écrivaient nos confrères. "Vous savez, pour quelqu'un de son âge qui a vécu la Seconde Guerre mondiale... c'était quand même autre chose", ajoutait une source proche.

Depuis plusieurs mois, Valéry Giscard d'Estaing se retrouve impliqué dans une délicate affaire. Il est accusé d'agression sexuelle. La journaliste allemande Ann Kathrin Stracke avance que l'ancien président lui a mis plusieurs mains aux fesses lors d'une interview. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "agression sexuelle" et il demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.