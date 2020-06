Vanessa Hessler : Que devient la bombe d'Astérix aux Jeux olympiques

Magnifique princesse Irina dans le film Astérix aux Jeux olympiques sorti en 2008, Vanessa Hessler était également connue pour être la star de la publicité de fournisseur d'accès internet Alice de 2005 à 2010. Aujourd'hui âgé de 32 ans, le sublime mannequin est maman d'une petite fille de 4 ans prénommée Caterina. Très discrète sur sa vie privée, la jeune femme ne précise pas l'identité du papa et ne donne que très peu d'informations sur sa vie de famille.

La carrière de Vanessa, top model international au sein des plus grandes agences de mannequin dans les années 2000, avait été ternie par des révélations lui prêtant une relation avec l'un des fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. En octobre 2011, Vanessa avait effectivement admis auprès du journal italien Divo e donna avoir eu une idylle avec son fils Moatassem Kadhafi (mort en 2011 durant une guerre civile) pendant quatre ans. "Ce sont des gens très simples, comme vous et moi (...). Le peuple libyen n'était pas particulièrement pauvre ou fanatique. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. En ce moment, tout me dégoûte à part la Libye", avait-elle déclaré.

Rapport de cause à effet ou pas, sa carrière a nettement été freinée à la suite de ces révélations. Premièrement, son contrat avec Alice s'était définitivement terminé. Et alors qu'elle avait crevé l'écran dans le film Astérix aux Jeux olympiques en 2008, elle n'a joué que des petits rôles dans des productions italiennes par la suite. Elle a notamment joué dans les miniséries Cenerentola et La Ragazza americana (en 2011) puis dans La Figlia del Capitano ou Les 1001 nuits (en 2012). Son dernier rôle dans le cinéma français remonte en 2014 dans le court métrage Reality + produit par Jérôme Lateur.

Une carrière bien plus calme et paisible qui lui permet en tout cas de profiter de sa fille qu'elle surnomme affectueusement sa "petite princesse".