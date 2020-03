Vanessa Marquez (Urgences) abattue par la police : les images révélées

En août 2018, Vanessa Marquez a été tuée par la police à son domicile de South Pasadena (banlieue proche de Los Angeles). L'actrice connue pour avoir joué l'infirmière Wendy Golman dans la série Urgences avait 49 ans. Alors que sa famille demande réparation à la ville de South Pasadena à hauteur de 20 millions de dollars, de nouvelles images de la terrible scène de crime ont été dévoilées par le site américain TMZ.

Pour mémoire, la police avait été appelée par le propriétaire de l'actrice qui souffrait de "problèmes mentaux découlant de troubles de l'alimentation". Se pensant menacée par une arme, qui n'était en réalité qu'un pistolet à air comprimé, la police avait riposté en tirant une balle dans le torse de Vanessa Marquez.

Dans la vidéo divulguée par TMZ, on voit Vanessa Marquez allongée dans son lit après une crise, mais refusant d'aller à l'hôpital. Un médecin spécialisé en santé mentale lui a parlé pendant environ 30 minutes, avant que les policiers essaient de la mettre en détention psychiatrique parce qu'elle représentait un danger pour elle-même. Vanessa a refusé de coopérer et a sorti une paire de ciseaux ainsi qu'une arme à feu. La police lui a alors ordonné plusieurs fois de lâcher son arme et elle a répondu "Tuez-moi". Quelques instants plus tard, elle descend les escaliers avec une arme pointée en direction des policiers qui ont tiré douze coups de feu. L'arme était en réalité une réplique. Le bureau du procureur a déclaré que les policiers avaient agi de manière appropriée parce qu'ils "croyaient réellement et raisonnablement que Marquez représentait une menace imminente de graves blessures corporelles ou de mort".