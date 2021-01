Vanessa Morgan (Riverdale) maman divorcée : son bébé est né, 6 mois après sa rupture

Carnet rose pour Vanessa Morgan. L'actrice de Riverdale vient de donner naissance à un petit garçon, d'après les informations de E! News datées du 30 janvier 2021. L'interprète de Toni Topaz n'a encore rien officialisé. "Vanessa a eu son bébé et Michael était avec elle. Ils sont tous les deux très heureux", précisent nos confrères. Cette naissance s'inscrit cependant dans un contexte particulier.

En juillet dernier, Vanessa Morgan annonçait sa grossesse en posant auprès de sa famille. Seulement, quelques jours plus tard, on apprenait que son mari Michael Kopech avait déposé une demande de divorce, après seulement six mois de mariage. Des confrères américains avaient pu consulter les documents de cette demande. L'athlète de 24 ans les avait déposés le 19 juin 2020, soit bien avant que Vanessa Morgan n'officialise sa grossesse. Un représentant de l'actrice avait alors dû confirmer qu'il était bien le père de l'enfant.

Restés amis et en bons termes pour le bien de leur bébé, Vanessa Morgan et Michael Kopech semblent prêts à faire équipe pour élever leur fils. "Je suis plus qu'heureuse de rencontrer mon fils au mois de janvier. C'est presque comme si tout ce qui comptait pour moi dans cette vie avait complètement changé... On est là pour un but encore plus grand, la vie est si précieuse", déclarait l'actrice de 28 ans sur Instagram, tout en partageant une échographie.

Vanessa Morgan et Michael Kopech s'étaient mariés en janvier 2020, lors d'une belle cérémonie célébrée en Floride dans l'intimité familiale. Depuis l'annonce de son divorce, l'actrice n'a pas donné de détails sur les raisons de sa rupture.