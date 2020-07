Vanessa Morgan (Riverdale) annonce sa grossesse, son mari demande le divorce

Vanessa Morgan vient tout juste d'annoncer sa première grossesse. D'ici à quelques jours, on s'attend à qu'elle officialise son divorce. Son mari, le joueur de base-ball professionnel Michael Kopech, a déposé une demande de divorce devant une cour du Texas, le 19 juin dernier, comme l'a rapporté The Chicago Tribune, le lundi 27 juillet 2020.

Samedi, Vanessa Morgan publiait de nombreuses photos de sa baby shower sur Instagram, où elle révélait au passage le sexe de son bébé. Maintenant que tout le monde sait pour le divorce, plusieurs fans ont remarqué que Michael Kopech n'apparaissait pas sur ces clichés. Un représentant de l'actrice star de Riverdale (Netflix) a confirmé à People que Michael était bien le père de l'enfant, mais n'a pas souhaité commenté cette demande de divorce.

Vanessa Morgan et Michael Kopech étaient mariés depuis six mois. En juillet dernier, il y a presque un an, il avait demandé sa main au pied d'une cascade. Ils s'étaient mariés en janvier dernier, lors une cérémonie intime en Floride. Depuis, tout semblait merveilleusement bien se passer entre eux. Ils ont même passé le confinement ensemble.

Aujourd'hui, l'actrice américaine de 28 ans se concentre sur l'avenir et la naissance prochaine de son petit garçon. "Je suis plus qu'heureuse de rencontrer mon fils au mois de janvier. C'est presque comme si tout ce qui comptait pour moi dans cette vie avait complètement changé... On est là pour un but encore plus grand, la vie est si précieuse", avait-elle écrit sur Instagram samedi. Une manière d'évoquer son divorce ?