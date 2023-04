Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit font des révélations sur leur mariage, impacté par un autre évènement de taille

Ce passage dans l'émission C à Vous a effectivement été l'occasion, pour Vanessa Paradis, de déclarer sa flamme à Samuel Benchetrit, à l'homme comme à l'artiste. "Sa poésie me parle, sa poésie me fait rêver, a-t-elle expliqué. Je m'y retrouve beaucoup, en fait. En musique c'est différent qu'au cinéma. Ses mots swinguent. Il écrit des très belles histoires, dans les livres et dans les films. Et c'est merveilleux. Je lis ça et j'ai tellement envie de chanter ses textes. Et il y a des chansons qu'il a écrit et qu'il m'a joué comme ça et... j'ai eu envie de l'épouser." Couple à la vie comme à la scène, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit sont actuellement à l'affiche de la pièce Maman. L'auteur a effectivement remplacé, pour ce grand retour au Théâtre Edouard-VII, Eric Elmosnino qui est retenu ailleurs. De quoi donner quelques angoisses aux tourtereaux , qui se donnent ainsi la parole, mais également de quoi pimenter les choses entre eux